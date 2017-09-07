Хабаровские управляющие организации проводят проверку детских и спортивных площадок, находящихся в их ведении. Это связано с гибелью ребенка, которая случилась в Краснофлотском районе 2 сентября. Управлением ЖКХ и эксплуатации жилищного фонда администрации Хабаровска сразу после трагического случая было дано задание управляющим компаниям и товариществам собственников жилья провести полную проверку всех детских площадок во дворах многоквартирных домов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Работники этих организаций оценивают прочность всех конструкций малых архитектурных форм, то, как закрепленымодули игровых зон, есть ли люфты, имеются ли на площадках острые штыри, углы и другие элементы, которые могут нанести вред здоровью маленьких хабаровчан. Информацию по итогам проверок они докладывают в комитеты администрации города по управлению районами. Напомним, трагедия на детской площадке произошла по адресу улица Руднева, 58 вечером 2 сентября. Тогда 8-летнего мальчика прижало к земле незакрепленной металлической горкой. Позже он скончался. Ранее эта горка стояла в другом месте, но её спилили и перенесли во двор, где и произошла трагедия.