Актуальные проблемы стоматологии детского возраста и ортодонтии обсудят в Хабаровске. Одноимённая научно-практическая конференция состоится 15 сентября в Дальневосточном государственном медицинском университете. Проект под названием «Зубные истины» проводится управлением здравоохранения администрации совместно с Хабаровской краевой ассоциацией стоматологов уже четвертый год подряд. Как отмечают в профильном управлении, для Хабаровска проблемы детской стоматологии являются актуальными. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Почти 90 % детей не имеют привычки чистить зубы два раза в день. По итогам лета 2 % детей приезжали в детские лагеря без зубной щетки. На развитие стоматологических заболеваний влияет и неправильное питание. Дети, как правило, в течение дня любят перекусывать сладостями, после таких перекусов зубы не чистят. Эти факторы и способствуют развитию кариеса. Врачи выявляют у каждого 12-летнего жителя города в среднем по четыре пораженных зуба.

На конференции будут выработаны критерии оценки качества стоматологической службы Хабаровского края и эффективность действующих систем профилактики заболеваний среди детей и подростков. В мероприятии примут участие специалисты ведущих научных центров и университетов России. В рамках конференции пройдут лекции и мастер-классы, будут заслушаны доклады по применению новых технологий ортодонтии и стоматологии, участники обсудят подходы в лечении и профилактике заболеваний, вопросы анестезиологии в амбулаторной детской стоматологии. А 14 сентября в Хабаровске пройдёт финал Всероссийского профессионального конкурса «Чемпионат стоматологического мастерства». За звание лучшего детского стоматолога будут бороться врачи из Хабаровска, Владивостока, Читы, Уфы, Омска и Смоленска.