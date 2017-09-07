Владимир Путин: Дальний Восток дает уникальные возможности инвесторам

На пленарном заседании третьего Восточного экономического форума во Владивостоке Президент России Владимир Путин отметил новые возможности, которые предоставляются инвесторам, реализующим свои проекты на Дальнем Востоке.

«Для реализации амбициозных проектов Дальний Восток, действительно, представляет собой уникальное сочетание возможностей и конкурентных преимуществ – это льготные налоговые режимы и комфортные административные процедуры, которые по многим параметрам превосходят или находятся на уровне самых продвинутых территорий развития как в АТР, так и в мире», — подчеркнул Президент России Владимир Путин.

Глава российского государства отметил, что на Дальнем Востоке есть доступные природные ресурсы: уголь, нефть, газ, металлы, низкие энерготарифы: Благовещенске, Владивостоке, Хабаровске они ниже, чем в Пусане, Сеуле, Осаке, Токио и Пекине.

«Чтобы у бизнеса была возможность быстро и дёшево доставлять свою продукцию из стран АТР в Европу и назад, в другие регионы, на Дальнем Востоке прокладываются новые транспортные коридоры и наращиваются портовые мощности. Предметно изучаем возможность строительства железнодорожного перехода на остров Сахалин. Вместе с развитием Северного морского пути, модернизацией БАМа и Транссиба, реализацией других проектов всё это позволит превратить российский Дальний Восток в один из важнейших логистических узлов мира», — сказал российский лидер

Среди крупных проектов, стартовавших на Дальнем Востоке, Президент отметил судостроительный комплекс «Звезда» в Приморском крае, газохимический кластер в Приамурье, уточнив, что «серьезный пакет соглашений о сотрудничестве подписывается и в рамках нынешнего форума».

«Эти планы, инвестиционные решения должны воплотиться в успешные предприятия, заводы, фабрики, объекты инфраструктуры, а главное – в современные рабочие места и высокое качество жизни граждан. Мы не будем останавливаться на достигнутом, работаем над тем, чтобы вслед за стартовавшими проектами на Дальний Восток со своим капиталом, технологиями, идеями приходили всё новые и новые наши друзья, партнеры, инвесторы», — сообщил Владимир Путин.

По словам Президента, всестороннюю поддержку всегда встретят компании, которые «готовы осваивать глобальные рынки, производить и экспортировать высокотехнологичную продукцию, причем как ведущие корпорации, так и те, кто только стремится войти в высшую лигу мирового бизнеса».

Отметим, пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина традиционно стало центральным мероприятием Восточного экономического форума.

В этом году Восточный экономический форум проходит с 6 по 7 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы Форума состоялись страновые бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и впервые – Россия-Индия.