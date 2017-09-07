ВЭБ рассматривает финансирование строительства хабаровского аэропорта

Внешэкономбанк и АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона» могут профинансировать строительство нового пассажирского терминала внутренних авиалиний в аэропорту Хабаровск (Новый). В ходе III ВЭФ во Владивостоке стороны заключили c компанией «Хабаровский аэропорт» соглашение о сотрудничестве и взаимодействии по реализации проекта.

Площадь терминала, в реконструкцию которого ВЭБ и ФРДВ предполагают вложить 3,5 млрд рублей, составляет 26 тыс. кв. метров. Пропускная способность – до 3 млн пассажиров в год. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Общая стоимость проекта — 4,4 млрд рублей. Участие ВЭБ может существенно усилить интерес частных инвесторов и коммерческих банков. Инвестиции в «расшивку» узких мест в инфраструктуре создают значительный эффект развития — рост производства, новые рабочие места. Кроме того, образуется мультипликативный эффект, связанный со снятием различных ограничений, развитием смежных секторов экономики, привлечением дополнительного капитала. Создание современного пассажирского терминала с развитой деловой и инженерной инфраструктурой существенно улучшит социально-экономические условия, качество жизни в регионе. Это позволит более полно реализовать транзитный потенциал РФ», – отметил председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков.

Напомним, международный аэропорт Хабаровск (Новый) является крупнейшим на территории Дальневосточного федерального округа. В настоящее время ведется его реконструкция. Помимо строительства аэровокзала внутренних линий предполагается модернизировать международный терминал, который увеличится почти вдвое. Пропускная способность вырастет до 500 пассажиров в час. Сейчас проект реконструкции проходит финальную стадию экспертизы. В ближайшие два года инфраструктура хабаровского аэрокомплекса значительно изменится — станет более комфортной, будет соответствовать всем современным техническим стандартам.

Реализацию проекта строительства нового аэровокзала осуществляется в рамках ТОСЭР «Хабаровск» АО «Международный аэропорт Хабаровск» за счет привлечения частных инвестиций, в том числе иностранных.