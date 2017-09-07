На Дальнем Востоке начинается новый этап развития территорий
Дата | 07.09.2017 В рубриках: Общество

На Дальнем Востоке начался новый этап полномасштабного комплексного развития территорий. Такое заявление сделал Президент России Владимир Путин на пленарном заседании третьего Восточного экономического форума во Владивостоке.

«Мы, по сути, приступаем к новому этапу крупномасштабного, комплексного развития Дальнего Востока и всех его территорий. Этот этап связан, прежде всего с качественным улучшением условий для жизни и работы дальневосточников, с созданием здесь соответствующей экономической и социальной среды, по многим параметрам – нам бы этого очень хотелось, мы будем к этому стремиться – превосходящей среднероссийские показатели», — сказал Президент России Владимир Путин.

Российский президент выделил несколько направлений, на которых надо сосредоточиться, развивая дальневосточный макрорегион.

Первое направление связано с формированием эффективных стимулов для роста деловой предпринимательской активности на Дальнем Востоке, обеспечении комфортных условий для ведения бизнеса не только в ТОР, но и на всей территории региона. По словам главы государства, «это принципиальная задача для федеральных, а главное региональных и муниципальных органов власти».

«Нужно открыть широкие возможность для инициативы предприимчивым, хватким, трудолюбивым людям, которыми всегда был богат и силён российский Дальний Восток. Прошу руководство корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства реализовать дополнительные меры по содействию бизнесу именно на Дальнем Востоке, а региональные власти и Минвостокразвития – активно участвовать формировании «портфелей» проектов, которым необходима льготная кредитная и гарантийная поддержка», — уточнил национальный лидер.

Вторым направлением, которой, по мнению Владимира Путина, является важнейшим и имеющее принципиальное значение для благополучия людей, должно стать формирование современной социальной инфраструктуры.

«Чтобы Дальний Восток уверенно развивался, чтобы люди видели перспективу, здесь не только нужно создавать центры экономического роста и новые рабочие места, но и строить новые больницы, медицинские и культурные центры, детские сады, школы, заниматься благоустройством, учитывая запросы граждан, менять облик городов и поселков. Повторю, до 2025 года необходимо вывести основные показатели социального развития региона на уровень выше среднероссийского. На решение этих вопросов должны быть нацелены планы развития Дальневосточных регионов, а также федеральные государственные программы», — сказал Владимир Путин.

Президент России попросил Правительство отработать необходимые управленческие и организационные механизмы, определиться с дополнительными источниками финансирования задач в сфере комплексного развития дальневосточных территорий.

Третье направление связано с молодежной политикой.

«Будущее любого региона – это, конечно, молодые люди, молодёжь, те, кто сейчас выбирает профессию, учится, начинает строить свою жизнь, судьбу, которые неотделимы от родного края. Инициативность, открытость всему новому, таланты дальневосточной молодёжи обязательно должны быть востребованы, и для этого нужна эффективная молодёжная политика, учитывающая текущие и перспективные задачи Дальнего Востока», — подчеркнул Президент России, отметим, что макрорегиону нужно сделать упор на подготовке молодых специалистов по направлениям, востребованных инвесторами, в том числе иностранными.

По словам главы государства, Россия настроена на углубление инвестиционных, торговых, финансовых связей со всеми партнёрами, как с восточного, так и с западного берегов Тихого океана. «Тем более что пространство для вложения капиталов на российском Дальнем Востоке, действительно, безгранично», — подчеркнул Владимир Путин.

Отметим, пленарное заседание «Дальний Восток: создавая новую реальность» с участием Президента Российской Федерации Владимира Путина традиционно стало центральным мероприятием Восточного экономического форума.

В этом году Восточный экономический форум проходит с 6 по 7 сентября во Владивостоке. В рамках деловой программы Форума состоялись страновые бизнес-диалоги Россия-АСЕАН, Россия-Китай, Россия-Республика Корея, Россия-Япония и впервые – Россия-Индия.

Эта запись была опубликована 07.09.2017в 20:09. В рубриках: Общество.


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