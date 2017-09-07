Монголия заинтересована в логистическом потенциале Дальнего Востока

Монголия заинтересована в выходе к морским портам Дальнего Востока. Об этом заявил президент страны Халтмагийн Баттулги на пленарном заседании «Дальний Восток: создавая новую реальность» третьего Восточного экономического форума во Владивостоке сегодня, 7 сентября.

Эта страна впервые принимает участие в Восточном экономическом форуме, глава Монголии отметил плодотворность работы на дальневосточной площадке, акцентировав внимание на транспортно-логистических преимуществах региона.

«Монгольская делегация летела во Владивосток из Улан-Батора 2 часа 55 минут, я летел из Европы через Сеул, путь из которого сюда составил 1 час 45 минут. К чему я это говорю – для нас, монголов, Дальний Восток не является дальним», — подчеркнул Халтмагийн Баттулги.

Президент Монголии отметил, что начал знакомство с Владивостоком с портовых мощностей, посетив несколько терминалов вместе с главой Минтранса и главой РЖД. Монголия не имеет выходов к морю, и вопрос доступа к морским транспортным путям очень важен для страны, заявил он. Монголия заинтересована в экспорте своей продукции через порты российского Дальнего Востока, подчеркнул Халтмагийн Баттулги и поблагодарил Владимира Путина за подготовку договора о транзитных перевозках. «Этот вопрос обсуждался на протяжении многих лет, и мы смогли достичь результата», — добавил он.

Отметим, Президент России Владимир Путин в своем выступлении на пленарном заседании ВЭФ-2017 подчеркнул, что транспортно-логистический потенциал и выгодное географическое — одни из главных преимуществ Дальнего Востока.