В Хабаровске «Гупровский городок» ушел «с молотка» за 11 миллионов 700 тысяч рублей. Городским департаментом архитектуры, строительства и землепользования подведены итоги аукциона на получение права развития этой застроенной территории. Заявки от его потенциальных участников принимались с 4 августа по 6 сентября текущего года, а сами торги были запланированы на сегодня – на 10.00 часов 8 сентября. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Однако, как сообщила главный специалист отдела развития территорий и торгов департамента Араксия Хансулян, аукцион признан несостоявшимся, так как была подана всего лишь одна заявка. «Согласно законодательству, с этим единственным участником и будет заключен договор о развитии этой территории», — сказала она и отметила, что лот «Гупровский городок» достался ООО «ТАЛАН-РЕГИОН-2» (застройщику из города Ижевска, впервые появившемуся на хабаровском строительном рынке) без конкурентной борьбы по стартовой цене: за 11 миллионов 700 тысяч рублей – согласно букве закона.

Напомним, что это был довольно дорогой, но весьма привлекательный лот – большой, перспективный участок земли в самом центре города. Общая площадь земли, занятой «городком» — 50 тысяч 800 квадратных метров. Здесь располагаются 29 деревянных многоквартирных домов, плачевное состояние которых позволило включить их в муниципальную адресную программу по сносу и расселению многоквартирных жилых домов в целях развития застроенных территорий города Хабаровска на 2012 – 2030-й годы.

Победителю аукциона, чтобы достичь прогресса в новом обустройстве этого участка, необходимо будет расселить жильцов из 240 квартир – задача не из легких. Впрочем, для застройщика, победившего в аукционе, есть один утешительный бонус: он сможет развивать этот участок поэтапно – к примеру, выстроить один многоэтажный дом, переселить туда определенное количество жильцов ветхого фонда и уже после этого продолжить дальнейшее освоение надела по своему проекту.

На месте снесенного ветхого жилья новый хозяин земли (после заключения договора он сможет оформить ее либо в собственность, либо взять в аренду – по своему выбору, причем и то, и другое теперь можно сделать без торгов) может построить там многоэтажные жилые дома, социальные или коммерческие объекты – согласно регламенту. Детальные планы по развитию территории «Гупровского городка» пока держатся им в секрете: о них станет известно, когда будет готов проект. «Срок, устанавливаемый договором на развитие территории «Гупровского городка», — 12 лет. До 1 июля 2018 года застройщик должен подготовить проект планировки и межевания этой территории, а до 1 сентября 2026 года расселить всех жителей домов, идущих под снос на данном участке», — сказала Араксия Хансулян.