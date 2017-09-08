В учебном центре ВВО под Хабаровском всем желающим покажут «Танковый вальс»

В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, в честь празднования Дня танкиста состоится День открытых дверей.

Гостям будет представлена выставка современной техники и вооружения.

Помимо этого свое мастерство владения карабином продемонстрируют военнослужащие роты почетного караула.

Праздничную атмосферу будут создавать участники творческих коллективов, в том числе ансамбля песни и пляски ВВО.

В ходе проведения торжественных мероприятий состоится динамический показ работы группы антитеррора, выполняющей задачи по деблокированию захваченного условными террористами танка.

Кроме того военнослужащие исполнят «Танковый вальс» на танках Т-72Б.

Так же все желающие смогут попробовать солдатскую кашу, на мероприятии будет развернута полевая кухня.

Мероприятие состоится 9 сентября текущего года на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск (Хабаровский край, поселок Таежное, 49 километр трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре)

Начало в 10:00, вход свободный.