В учебном центре ВВО под Хабаровском всем желающим покажут «Танковый вальс»

В учебном центре подготовки младших специалистов танковых войск Восточного военного округа, дислоцированном в Хабаровском крае, в честь празднования Дня танкиста состоится День открытых дверей.
Гостям будет представлена выставка современной техники и вооружения.
Помимо этого свое мастерство владения карабином продемонстрируют военнослужащие роты почетного караула.
Праздничную атмосферу будут создавать участники творческих коллективов, в том числе ансамбля песни и пляски ВВО.
В ходе проведения торжественных мероприятий состоится динамический показ работы группы антитеррора, выполняющей задачи по деблокированию захваченного условными террористами танка.
Кроме того военнослужащие исполнят «Танковый вальс» на танках Т-72Б.
Так же все желающие смогут попробовать солдатскую кашу, на мероприятии будет развернута полевая кухня.
Мероприятие состоится 9 сентября текущего года на базе учебного центра подготовки младших специалистов танковых войск (Хабаровский край, поселок Таежное, 49 километр трассы Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре)
Начало в 10:00, вход свободный.
Эта запись была опубликована 08.09.2017в 20:18. В рубриках: Армия.
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