В Хабаровске начались восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва газа. Напомним, 20 августа в девятиэтажке на улице Бондаря, 9a, предположительно, сдетонировала скопившаяся газо-воздушная смесь. Разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна. Жертв нет, но хозяева пострадавших квартир пока не могут воспользоваться своей жилплощадью. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.
Как сообщили в МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», предстоит очистить квартиры от мусора, вызванного разрушениями. В двух квартирах необходимо восстановить поврежденные перегородки, вставить окна. На лестничной площадке нужно усилить кирпичные стены армирующим каркасом. Кроме того, придется усиливать каркасом и пилон многоэтажки на шести этажах. По предварительным подсчетам стоимость работ превысит 4 миллиона рублей, а закончены они будут к середине октября. Финальную отделку подрядчики производить не будут – ее жильцы выполнят за свой счет, а расходы по закону взыскиваются с виновника взрыва, который, правда, пока не установлен.
Эта запись была опубликована 11.09.2017в 19:47. В рубриках: Общество.
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