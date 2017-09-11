В Хабаровске начались восстановительные работы в доме, пострадавшем от взрыва газа. Напомним, 20 августа в девятиэтажке на улице Бондаря, 9a, предположительно, сдетонировала скопившаяся газо-воздушная смесь. Разрушены межкомнатные перегородки, выбиты окна. Жертв нет, но хозяева пострадавших квартир пока не могут воспользоваться своей жилплощадью. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Как сообщили в МКУ «Служба заказчика по строительству и капитальному ремонту», предстоит очистить квартиры от мусора, вызванного разрушениями. В двух квартирах необходимо восстановить поврежденные перегородки, вставить окна. На лестничной площадке нужно усилить кирпичные стены армирующим каркасом. Кроме того, придется усиливать каркасом и пилон многоэтажки на шести этажах. По предварительным подсчетам стоимость работ превысит 4 миллиона рублей, а закончены они будут к середине октября. Финальную отделку подрядчики производить не будут – ее жильцы выполнят за свой счет, а расходы по закону взыскиваются с виновника взрыва, который, правда, пока не установлен.