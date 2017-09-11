Снижение энерготарифов на Дальнем Востоке позволило сократить издержки для энергоемких производств на 25-30%

После снижения тарифов на электроэнергию в среднем на 1-1,5 процента снизились издержки в целом по экономике Дальнего Востока в сфере промешенного производства, при этом для энергоемких производств, где издержки на электроэнергию составляют 18 процентов, экономия достигает 25-30 процентов. Об этом сообщил первый заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов в ходе Восточного экономического форума.

Как отметил первый замглавы Минвостокразвития, обеспечить долгосрочную, глобальную конкурентоспособность ведения бизнеса на Дальнем Востоке – это абсолютный приоритет. Именно на достижение этой цели работает закон о доведении энерготарифов на Дальнем Востоке до среднероссийского уровня.

По совам Александра Осипова, заниматься нужно сокращением всех издержек бизнеса, но выстраивая приоритет и очередность. При этом электрическая энергия является первым, самым критичным видом издержек для любого бизнеса.

Первый замминистра подчеркнул, что нужно работать над тем, чтобы решение о снижении энерготарифов стало долгосрочным и действовало столько, сколько нужно для приведения энергетической системы Дальнего Востока в сравнимое по конкурентоспособности, эффективности техническому состоянию, а также по энерготарифам с остальной частью Российской Федерации.

«Сразу с этой системой по снижению энерготарифов нужно сопрягать и серьезную программу по развитию электроэнергетики. Нам нужен понятный план с конкретными мерами для развития энергетической системы Дальнего Востока», — заявил Александр Осипов.

Решать, по мнению Александра Осипова, нужно ряд задач, среди которых старые мощности и неоптимальная топология сетей.

«Благодаря новому техническому состоянию мы инвестициям в энергетическую систему Дальнего Востока придадим новый смысл, который позволит ей на современном уровне конкурировать с основной частью России и с сопредельными странами, с которыми в первую очередь ведем конкуренцию на сегодняшний день. Кроме того, нужно разобраться с прозрачностью формирования тарифов в регионах, и с прозрачностью издержек энергокомпаний», — отметил первый замминистра. По его словам, Дальний Восток разнообразен по своей природе и нужны также конкретные меры для развития в дальневосточных регионах альтернативной энергии по самым современным технологиям.

Сессия «Снижение энерготарифов: эффекты для проектов» прошла в рамках деловой программы Восточного экономического форума во Владивостоке. Участники сессии обсудили закон о снижении энерготарифов на Дальнем Востоке.

Напомним, поручение о выравнивании энерготарифов в дальневосточных регионах до среднероссийского уровня было дано Президентом России Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 2015 года. 28 июля 2017 года Правительство России утвердило документы, определяющие механизм снижения энерготарифов до базового уровня на Дальнем Востоке. Для Дальнего Востока установлен базовый уровень тарифа, до которого будут снижены текущие цены на электричество, в размере 4 рублей за киловатт в час на 2017 год.

По словам Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александра Галушки, решение о снижении энерготарифов для ряда дальневосточных регионов позволит «ликвидировать энергетическое неравенство».

«Утвержден базовый уровень цен на электроэнергию на 2017 год. Снижение тарифов началось с пяти дальневосточных регионов. Это Чукотка, Магаданская область, Камчатский край, Республика Саха (Якутия) и Сахалинская область. Перерасчет для предприятий в этих регионах будет вестись с 1 января 2017 года», – уточнил глава Минвостокразвития.