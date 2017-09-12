Мэр Хабаровска Александр Соколов оценил ход реконструкции городских парков. В ходе своего объезда он побывал в парке «Динамо» и парке Дома офицеров флота. Работы в парке «Динамо» в этом году ведутся в рамках федерального проекта «Формирование современной городской среды». В соответствии с концепцией реконструкции этого парка его разделят на пять тематических зон: детский городок, «речная долина», театральный сквер, зона активного отдыха и центральная аллея. В настоящее время работы ведутся на месте заброшенного оврага, где вскоре появится «Речная долина». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Этот объект будет представлять собой каскад прудов с раскинувшимися на берегах рокариями, экологической тропой и подсветкой. Дорожки будут облагорожены террасной доской. Мэр города Александр Соколов дал ряд поручений на объекте. В частности, он распорядился создать небольшой отстойник для поверхностных вод, где они бы проходили своеобразную очистку, прежде чем попасть в «Речную долину». Иначе каскад прудов может превратиться в болото. Также он поручил проработать вопрос укрепления берегов оврага, на дне которого появится этот ландшафтный комплекс.

«В целом, хотелось бы, чтобы строители все делали основательно. Время в этом году есть – часть сентября и весь октябрь они смогут работать над благоустройством этого объекта. В следующем году реконструкцию парка мы продолжим. Это будет вторая очередь реконструкции. Необходимо будет решить ряд важных вопросов. В частности, строительство подземной парковки на 200 машиномест, возведение роллердрома, строительство скалолазного комплекса. Я думаю, это будет очень интересно для молодежи», — отметил Александр Соколов.

В парке ДОФ реконструкция идёт уже второй год. В нынешнем году здесь благоустраивают территорию площадью в 3,5 га. Здесь появятся территории для спокойного отдыха, дорожки для прогулок и скандинавской ходьбы, идет восстановление разрушенных лестниц, рабочие устанавливают новые красивые опоры уличного освещения. Александр Соколов, оценив ход работ, распорядился ускорить их. «Парк был брошен 30 лет назад. Раньше это было одно из любимейших мест отдыха жителей Краснофлотского района. Я думаю, что все те изменения, которые сегодня происходят, вернут этому месту былую популярность», — отметил мэр.

Первая очередь реконструкции парка ДОФ завершилась в прошлом году. Работы были в основном направлены на создание спортивной инфраструктуры – появился спортивный городок, футбольная площадка. Второй этап призван создать удобную среду для всех посетителей этой зеленой территории, а не только любителей физической культуры. А в следующем году здесь возьмутся за восстановление брошенного здания летнего кинотеатра. Вероятнее всего, там сделают спортивный объект. «Вообще у нас сегодня в работе 5 парковых зон и 5 скверов. В следующем году мы планируем сдать 10 скверов. На очереди также работы в парке железнодорожников, который тоже был брошен много лет назад. Я надеюсь, что хабаровчане по достоинству оценивают то, что в городе становится все больше комфортных зеленых зон и общественных пространств», — сказал Александр Соколов.