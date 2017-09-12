Еще один корпус детского сада № 145 открылся в Хабаровске. Его торжественно ввели в строй в переулке Топографическом. В церемонии принял участие мэр города Александр Соколов. Второй корпус детского сада открылся после капитального ремонта. Он был проведен на средства бюджета города, на эти цели было выделено 45 миллионов рублей. Раньше в этом здании размещалось другое муниципальное учреждение. «За последние 10 лет уже 41-й объект под детские сады вводится в Хабаровске. Кроме этого, объекты негосударственной формы, десять новых негосударственных детсадов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

За эти годы более 7 тысяч дополнительных мест появились в детсадах. И мы считаем, что программа ввода в строй дошкольных учреждений для детей от 2 до 7 лет в городе выполнена. Даже есть резервы. Но работа по открытию детсадов в городе продолжается. Основная задача решена, теперь мы будем решать ее локально – для тех микрорайонов, где таких учреждений мало, и родителям приходится возить детей в другую часть города», — рассказал Александр Соколов.

Градоначальник вручил заведующей детским садом Татьяне Упировой денежный сертификат на сумму 30 тысяч рублей – они могут быть использованы на развитие материально-технической базы: приобретения игрушек или оборудования для обучения. В церемонии открытия нового корпуса приняли участие председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков, представители администрации города, воспитанники детского сада и их родители, а также члены делегации из китайского города-побратима Санья. «Ввод такого объекта в строй – большой праздник, и мы рады, что нам выпала честь принять участие в нем.

Мы видим, сколько сил и средств прилагает администрация Хабаровска для развития системы образования в городе. И это оставляет самое приятное впечатление», — заявила начальник управления образования города Санья госпожа У Пин. Дошкольное учреждение укомплектовано самым современным технологическим, медицинским, спортивным оборудованием и мебелью. На улице – просторные игровые площадки с искусственным покрытием. С детьми будут заниматься педагоги по самым передовым образовательным программам, здесь есть изостудия, музыкальный зал. Детям будут преподавать танцы, изобразительное искусство, развивать их творческие способности.