Жители Хабаровска стали чаще заниматься спортом и больше внимания уделять своему здоровью. Это было озвучено на заседании комитета по социальным вопросам Хабаровской городской думы. С докладом перед депутатами выступила начальник управления здравоохранения администрации города Татьяна Скорик. В городе уже третий год действует муниципальная программа по сохранению и укреплению здоровья, она рассчитана до 2020 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«Программа направлена на увеличение охвата населения различными формами профилактических мероприятий, на отказ от вредных привычек и приверженность ЗОЖ. Мы используем различные формы работы, в том числе с массовым участием населения: «круглые столы», конференции, ярмарки, мастер-классы, акции», — отметила Татьяна Скорик. За время действия программы в городе почти в 1,5 раза увеличилось количество спортивных мероприятий, стало больше и их участников. Так, за три года количество участников акции «Шаги здоровья» выросло на 42%. К проекту «Зарядка для всех» привлечено около 16,5 тысячи человек.

Ежегодно в городе проводятся ярмарки и конкурсы «Премия здоровья», акции к Всемирному дню ходьбы, Дню здоровья и спорта и т.д. «Мы также работаем по грантовым проектам. В прошлом году было подготовлено 25 специалистов — организаторов здорового образа жизни — для работы на предприятиях. В этом году конкурс выиграла общественная организация «Политехник». Сейчас будем готовить организаторов здорового образа жизни для работы в вузах и средних специальных учебных заведениях. В следующем году хотим охватить школы», — рассказала Татьяна Скорик. Работа администрации краевого центра по вопросам здорового образа жизни была отмечена на международном форуме, который проводился в этом году в Москве. Хабаровск наградили благодарственным письмом и наградной стелой.