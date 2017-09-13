Кардиологи из южнокорейской клиники «Сэчжон» провели осмотры хабаровских детей. Первые консультации специалистов прошли сегодня в детской клинической больнице им. Истомина. Врачи из города Пучон приезжают в краевой центр уже на протяжении 15 лет, чтобы отобрать детей с серьезными заболеваниями сердца на операцию в Корею. Осмотры и дальнейшее лечение российских детей производится бесплатно в рамках соглашения между побратимами Хабаровском и Пучоном, которое было пописано ещё в 2002 году. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

«За годы взаимодействия с клиникой «Сэчжон» было прооперировано уже 59 человек. Все дети, которые прооперированы в этой клинике, прекрасно себя чувствуют. Это здоровые дети, которые занимаются спортом, творчеством, они совершенно не отличаются от тех детей, которые родились без этого заболевания. Уровень оперативного лечения очень высок. И самое главное, что врачи из клиники «Сэчжон» не только оперируют детей, они и последующие годы наблюдают их в динамике», — рассказала начальник управления здравоохранения администрации Хабаровска Татьяна Скорик.

Попасть на осмотр к иностранным специалистам могут дети, которые находятся на учёте у местных кардиологов. В этом году врачи больницы им. Истомина отобрали для консультации докторов клиники «Сэчжон» 37 человек. «Мы в Корее накопили уже много опыта проведения операций детям на сердце.

Сейчас мы хотим поделиться этим опытом. Я работаю в клинике 8 лет, у детей из Хабаровска, которые были нами прооперированы, не было сложных диагнозов, все они получили оперативную помощь, и у всех всё прошло успешно», — поделился врач-кардиолог клиники «Сэчжон» Сан Юн Ли (г. Пучон). Ежегодно в клинике оперирует по 3-5 детей из Хабаровска с пороком сердца. Те, кого отберут врачи, отправятся за медицинской помощью в Южную Корею в ноябре этого года. Затраты на лечение и пребывание берёт на себя принимающая сторона.