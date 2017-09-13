С января по август 2017 года в кафе, столовых и ресторанах хабаровчане оставили более 8 миллиардов рублей. Таковы данные, представленные управлением экономического развития на аппаратном совещании руководителей структурных подразделений при мэре города. Как рассказал начальник управления экономического развития Александр Анисимов, в отрасли потребительского рынка ситуация стабильная. Оборот общественного питания за 8 месяцев нынешнего года составил 8,1 миллиарда рублей. А оборот розничной торговли — 129,5 миллиардов рублей, или 102% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Рост демонстрируют и другие отрасли городской экономики. Так, например, за 8 месяцев оборот всех предприятий, работающих на территории города, составил 259,3 миллиарда рублей. Это на 3,5 % выше, чем в прошлом году. Хорошие показатели и в сфере транспорта: грузооборот железнодорожного транспорта по Хабаровскому краю в 1-ом полугодии 2017 года составил 54,2 миллиарда тоннокилометров, что выше аналогичного периода 2016 года на 5,5 %.

Приток инвестиций в городе также на хорошем уровне. Объем инвестиций в основной капитал по крупным и средним организациям в первом полугодии 2017 года составил 27,8 миллиарда рублей, или 136,0 % к аналогичному периоду 2016 года. Неплохие результаты продемонстрировали предприятия муниципального сектора. Плановое задание восьми месяцев 2017 года, которое составило 4,3 миллиарда рублей, выполнено на 107,3% практически всеми отраслями.

А вот ряд отраслей промышленного производства в городе «проседают». Так, объем отгруженных товаров по промышленным видам экономической деятельности в январе-августе 2017 года составил 56,5 миллиарда рублей, темп роста – 88,7 %. Снижение отмечено по всем промышленным видам экономической деятельности – водоснабжении, обеспечении электрической энергией, обрабатывающих производствах. В городе также зафиксирован миграционный отток, характерный для летних месяцев, когда студенты, закончившие хабаровские вузы, разъезжаются по домам.

В связи с этим мэр города Александр Соколов поручил проработать вопрос постановки на регистрационный учет вновь прибывших обучающихся. «Необходимо проработать с ректорами вузов вопрос по регистрации прибывших студентов. Во-первых, это требование федерального законодательства – человек должен зарегистрироваться по месту пребывания, во-вторых, сами студенты, получив хабаровскую прописку, смогут получать ряд преференций, например, в оформлении различных документов. А органам местного самоуправления точные данные по количеству проживающих людей дают возможность точнее формировать бюджет, реализовывать социальные и другие программы», — сказал Александр Соколов.