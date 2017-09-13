Защитить права обманутых дольщиков малоэтажек предлагают депутаты Госдумы РФ

Компенсационный фонд защиты участников долевого строительства начнет работать с 29 октября 2017 года. К этому времени законопроект официально вступит в юридическую силу. Однако, по мнению депутата Госдумы РФ Бориса Гладких от Хабаровского края, данный законопроект не учитывает риски, с которыми может столкнуться дольщики малоэтажного жилья.

Фонд учреждается государством и будет накапливать средства от застройщика. Его работа будет вестись по принципу «кассы взаимопомощи». Безусловно, за счет средства фонда будет обеспечена возможность достройки жилья обманутых дольщиков. Однако, данный законопроект учитывает не все факторы. Так, в настоящее время проектная документация малоэтажного жилья не проходит экспертизу. Если по каким-то причинам, стройка малоэтажки будет остановлена, Государственный строительный надзор не сможет вмешаться в процесс. Кроме этого при строительстве малоэтажного жилья неоднократно отмечаются случаи несоблюдения требований пожарной безопасности, ненадежности конструктива, а законной возможности проследить соответствующими органами на этапе строительства качество такого жилья нет. Поэтому в случае недостроя, возможно, придется сносить объект полностью и строить заново. Возникает вопрос – сможет ли фонд решить проблемы обманутых дольщиков малоэтажки?

— На этапе рассмотрения данного законопроекты я выступал с предложением вернуть экспертизу проектной документации малоэтажек. По этому поводу состоялась бурная дискуссия. Председатель Комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Госдумы РФ согласился, что мои поправки важны. Однако представители Минстроя РФ отклонили данные предложения, аргументируя тем, что возврат такой нормы ухудшит положение малого и среднего бизнеса. Но стоит ли экономить, тем более что экономия в данном случае минимальная, и пренебрегать качеством жилья граждан? – отметил Борис Гладких, депутат Государственной думы РФ от Хабаровского края.

Для поддержки малого и среднего бизнеса идет процесс сокращения административных барьеров.

Кроме этого для улучшения позиций в рейтинге Doing Business от Всемирного банка, а также для повышения предпринимательского климата и комфортности его ведения экспертиза для малоэтажек была отменена. Однако, при строительстве малоэтажного жилья за счет бюджетных средств проектная документация проходит экспертизу. Возврат экспертизы существенно не повлияет на рейтинг, а барьеры ведения бизнеса итак снижены до минимума, считает Борис Гладких. Кроме этого, Президентом РФ подписан указ, согласно которому с 2018 года срок получения разрешения на строительство будет составлять 56 дней. Данная мера позволит оперативно получить все необходимые разрешения и документы, в том числе и результаты экспертизы.

— Возврат экспертизы при использовании бюджет средств малоэтажек доказывает, что качество такого жилья невысокое и вызывает дополнительные сложности при эксплуатации объекта, в том числе обеспечения безопасности проживания граждан. Так почему бюджетные средства защищены и имеют гарантию, а средства граждан – нет? — отметил Борис Гладких.

Несмотря на то, что предложенные поправки отклонены, подготовлен альтернативный законопроект, учитывающий особенности строительства малоэтажного жилья, по внесению изменений в Градостроительный кодекс РФ. В настоящее время он находится на рассмотрении в экспертно-консультативном совете по совершенствованию законодательства по вопросам обеспечения жильем, развития ЖКХ и благоустройства фракции «Единая Россия».