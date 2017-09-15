Выставочный форум «ЭКСПО ДВ -2017» пройдет в Хабаровске

21-24 сентября 2017 года в Хабаровске пройдет выставочный форум «ЭКСПО ДВ -2017», который объединит несколько проектов: «Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка», «Транспорт ДВ региона. Спецтехника, автомобили, перевозки», «Мир медицины. Здоровье и красота», «Образование. Наука. Молодежная политика».

Основной задачей Форума является создание единого выставочного и информационного пространства для различных областей экономики, что позволит предприятиям Дальнего Востока и Забайкалья продемонстрировать свои достижения, поделиться новыми технологическими решениями, найти партнеров для дальнейшего развития бизнеса. На объединенной выставочной площадке органично соединяются экспозиции предприятий промышленного комплекса и социального сектора, что отражает социально-экономическую направленность мероприятия, так как все, что производится в различных отраслях экономики, в первую очередь, направлено на улучшение качества жизни людей и повышение уровня благосостояния населения.

Сегодня экономика Хабаровского края готова воспринимать инновационные решения, развивать сервисную и технологическую инфраструктуру для роста промышленности, повышения эффективности бизнеса и обеспечения комфортной и безопасной жизни, а Форум «ЭКСПО ДВ-2017» дает прекрасную возможность всем участникам внести свой вклад в дальнейшее развитие Дальнего Востока России.

Межрегиональная Приамурская торгово-промышленная ярмарка вот уже девятнадцать лет демонстрирует состояние и новинки ведущих отраслей экономики, национальные и этнические особенности субъектов Дальневосточного Федерального округа: Республики САХА (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской, Сахалинской, Магаданской и Еврейской автономной областей. В этом году на выставке будет традиционно представлена экспозиция Правительства Хабаровского края, салон инновационных проектов города Хабаровска, наряду с крупными, ведущими предприятиями региона, такими как Корпорация «Сухой», Дальневосточная железная дорога, свою продукцию представят многочисленные предприятия малого и среднего бизнеса. Презентацию национальной кухни, народных промыслов и культуры продемонстрирует один из улусов Республики САХА (Якутия). Объединенную экспозицию производителей организует Еврейская автономная области. Всего около 150 компаний различных отраслей и направлений бизнеса ДФО примут участие в работе выставки.

В программе ярмарки: тематические конференции, семинары, презентации, конкурсы профессионального мастерства, традиционный конкурс «Золотая медаль Хабаровской Международной Ярмарки», оценивающий качество представленной на конкурс продукции.

В числе участников выставки «Транспорт ДВ региона 2017. Техника. Сервис. Перевозки»– лидеры транспортной и нефтегазовой отраслей: Дальтимбермаш (JohnDeere), ДМИ-Форест (Mercedes), Роснефть, Газпром и др. Современные модели легковых автомобилей будут продемонстрированы ведущими автосалонами города. Также в рамках выставки будут представлены технологии перевозок, логистика, автомобильное оборудование и авто-товары, химия, запчасти, инновации и безопасность на транспорте, и многое другое.

В программе: конференция от компании «Газпром» (г. Томск) — «Основные направления развития рынка газомоторного топлива в Дальневосточном Федеральном округе»; конкурс профессионального мастерства среди женщин-автолюбителей «АвтоЛеди»; фестиваль «АвтоЭкзотика» — демонстрация ретро-автомобилей СССР и зарубежья ХХ века.

Социально-экономическую направленность Форума «ЭКСПО ДВ — 2017» отражает специализированная выставка «МИР МЕДИЦИНЫ. Здоровье и красота. ТурЭкспоСервис».

Ведущие отечественные и зарубежные компании представят свои новейшие разработки, востребованные современной отраслью здравоохранения. В экспозиции выставки будут представлены медицинская техника, оборудование и диагностика, инновационные технологии, расходные материалы, антисептики, фарминдустрия, ортопедия, стоматология, лечение за рубежом, раздел «Здоровье матери и ребенка». В экспозиции «Здоровье и красота» будет представлена косметическая продукция, оборудование и услуги санаторно-курортного комплекса, салонов красоты, фитнес-центров. Успешно дополняет выставку актуальное на сегодняшний день направление «ТурЭкспоСервис», т.к. неотъемлемой частью здорового образа жизни является активный отдых, спорт и туризм.

В программе: «Первый Дальневосточный чемпионат по шугарингу» — проводит компания «Аравия», г. Москва; «Ярмарка Здоровья» — экспресс-тестирование общего состояния организма; «Ярмарка Путевок» — консультации и подбор индивидуальных оздоровительных или туристических маршрутов.

В этом году Форум дополнит ещё один социально-значимый проект «Наука. ОБРАЗОВАНИЕ. Молодёжная политика». На одной информационной площадке планируется объединить молодежные сообщества города и края ради всестороннего развития личности, формирования активной гражданской позиции, пропаганды здорового образа жизни, демонстрации самореализации, профессионального и творческого развития подрастающего поколения.

Квалифицированные консультации руководителей, ведущих преподавателей и специалистов фирм-участников позволят получить полную информацию по условиям поступления, обучения, оплаты и по всем вопросам образования и организации досуга. Образование и трудоустройство за рубежом, мебель и оборудование для учебных заведений и дошкольных учреждений – и эти направления будут представлены на выставке.

Планируется, что квалифицированные специалисты министерства образования Хабаровского края проведут консультации по всем вопросам образовательной системы. Большое внимание на выставке будет уделено научным разработкам и инновационным проектам.

Выставочный Форум «ЭКСПО ДВ-2017» отличается высоким уровнем проведения деловой тематической программы и насыщенностью культурно-зрелищными мероприятиями. Информационную поддержку выставочного форума осуществляю более 50-ти специализированных средств массовой информации.

Рады видеть всех в качестве участников и посетителей наших выставок. Надеемся на взаимовыгодную совместную работу.