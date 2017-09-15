Новый сквер появился в Хабаровске. Сегодня он был торжественно открыт на пересечении улиц Джамбула, Брестской и Металлистов в Кировском районе города. В церемонии приняли участие исполняющий обязанности мэра Хабаровска Сергей Кравчук, председатель Хабаровской городской думы Сергей Савков, председатель комитета по управлению Кировским районом Ирина Шапиро, жители района и ученики ближайшей школы. Сквер был оборудован согласно проекту победителя конкурса на лучший ландшафтный дизайн, который провели власти Кировского района. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Раньше здесь был пустырь – густые заросли кустарника, овраги, кто-то даже устроил помойку. Меньше чем за месяц подрядчики навели порядок, выкорчевали сгнившие пни, уложили тротуарную плитку, посадили пятьдесят новых деревьев. Еще двадцать саженцев липы и рябины появятся в новом сквере к концу сентября. Два рокария и клумбы с декоративной многолетней травой, тоже стали украшением сквера. Общая площадь его 2300 квадратных метров.

Стоимость работ была оценена в 1 миллион 50 тысяч рублей, еще 200 тысяч понадобилось на посадку деревьев. Как рассказал и.о. мэра Хабаровска Сергей Кравчук, появление еще одного сквера – это часть масштабной политики по благоустройству, которую проводят муниципальные власти. «Есть поручение мэра города Александра Николаевича Соколова – в каждом районе каждый год открывать хотя бы по одному скверу. И вот здесь это поручение выполнено. Благодаря позиции главы района и жителей этой части города, мы увидели вместо заброшенного, захламленного угла красивый сквер для отдыха. Это самое главное – чтобы работа по благоустройству города не останавливалась», — отметил Сергей Кравчук.