В Хабаровске завершился всероссийский чемпионат среди детских стоматологов. Жюри признало победителем Альбину Япрынцеву из Уфы. Накануне на базе детской поликлиники «Тари Лэнд» прошли практические испытания. Шесть детских врачей из Омска, Владивостока, Хабаровска, Смоленска и Уфы под контролем строгого жюри соревновались в лечении зубов на специальных медицинских манекенах. В состав жюри вошли президент Стоматологической ассоциации России Владимир Садовский и ведущие специалисты в области детской стоматологии страны. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В итоге победительницей – лучшим детским стоматологом России – стала врач из Уфы Альбина Япрынцева. Отметим, что в прошлом году звание «Лучший детский стоматолог России» и право принимать Всероссийский чемпионат в Хабаровском крае завоевала детский врач-стоматолог стоматологической поликлиники «УниСтом» из Хабаровска Ксения Билан. Кроме практической части, на базе Дальневосточного государственного медицинского университета при поддержке управления здравоохранения администрации города Хабаровска, министерства здравоохранения Хабаровского края и Стоматологической ассоциации России проходит VII Региональная научно-практическая конференция по актуальным проблемам детской стоматологии и ортодонтии.

В программе лекции, доклады и заседания «круглого стола», в рамках которых планируется рассмотреть вопросы организации детской стоматологической службы, перспективы ее развития, новые медицинские технологии в ортодонтии, современные подходы к диагностике, профилактике и лечению основных стоматологических заболеваний. «Администрация Хабаровска активно взаимодействует со Стоматологической ассоциацией России. А врачи-стоматологи, работающие в Хабаровске, принимают самое активное участие в городских мероприятиях, посвященных профилактике здорового образа жизни. Ведь от состояния полости рта человека зависит и состояние других жизненно-важных органов. Для наших медиков участие в конференции – это еще один способ повысить свой профессиональный уровень», — прокомментировала начальник управления здравоохранения мэрии Хабаровска Татьяна Скорик.