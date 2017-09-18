Хабаровск поддержал акцию «Парад российского студенчества». В ней приняли участие шесть тысяч человек – это первокурсники двадцати трех учебных заведений города: одиннадцати вузов и двенадцати техникумов. В краевой столице парад прошел во второй раз. На Дальнем Востоке наш город единственный, где поддержана эта всероссийская акция. Собравшиеся, скандируя речевки, прошли маршем от площади имени Ленина до набережной Невельского. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В руках они несли флаги и плакаты, символику своих учебных заведений. На сценической площадке для них была устроена концертная программа с участием местных самодеятельных коллективов, после которой состоялось посвящение в студенты. В качестве почетных гостей в церемонии приняли участие исполняющий обязанности мэра Хабаровска Сергей Кравчук, депутат Государственной думы Российской Федерации Борис Гладких, заместитель председателя правительства края – министр культуры Александр Федосов, председатель Законодательной думы Хабаровского края Сергей Луговской. Парад российского студенчества является уникальным, масштабным и самым значимым молодежным мероприятием, которое объединяет десятки тысяч студентов в разных городах России. Всего же по стране ее поддержали около сорока городов.