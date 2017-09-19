Свыше 20 тонн «Доступной рыбы» поступит в магазины Хабаровска на этой неделе

В Хабаровском крае продолжается реализация социального проекта «Доступная рыба». До конца этой недели в торговые точки Хабаровска поступит 21 тонна красной рыбы летнего улова. В рамках проекта цена на нее снижена и не превышает 130 рублей за килограмм. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в комитете рыбного хозяйства края, приобрести «доступную рыбу» можно в торговых сетях «Ветеран», «Три кота», «Любимые продукты», «Самбери», «Амбар», «Самобранка», «Седьмая столица», «Битте». Всего в этом году торговыми точками региона заявлено 308 тонн красной рыбы. Кроме Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре, продукцию по сниженной цене реализуют в Охотском, Николаевском, Бикинском и им. Лазо районах. Планируется поставка в Верхнебуреинский район.

Кроме того, с этого года в рамках проекта «Доступная рыба» значительно расширен ассортимент продукции. На прилавках магазинов появилась мороженая корюшка, а также охлажденные сазан, карась, верхогляд, щука, толстолоб. С начала года объем поставок этих видов рыб составил около 317 тонн. В торговых сетях, которые являются участниками социального проекта, корюшка продается по 66 рублей за килограмм, карась, лещ, красноперка и толстолоб стоит порядка 55 рублей за килограмм, цена на верхогляда и сазана не превышает 80 рублей за килограмм.

Объемы поставок и цена продукции кеты осеннего промысла в рамках проекта будут определены до 1 октября. С 25 августа уже выловлено около 17 тонн лососевых.

Напомним, проект «Доступная рыба» проводится в регионе уже третий год подряд. За это время он стал пользоваться популярностью среди жителей края, особенно ветеранов, пенсионеров и других категорий.