«Северный завоз» в Хабаровском крае выполнен на 84 процента

В Хабаровском крае продолжается завоз топлива в северные районы. В этом сезоне территориям с ограниченными сроками навигации предстоит поставить 20,1 тыс. тонн угля и 23,9 тыс. тонн нефтепродуктов. Большая часть энергоресурсов уже доставлена. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Так, на 19 сентября поставщиками всего отгружено 36,8 тыс. тонн топлива — 84 % от общей потребности централизованного завоза. Из этого объема полностью сформированы запасы ресурсов в Аяно-Майском, Тугуро-Чумиканском и Ульчском районах. Уголь, моторное масло и мазут завезены в полном объеме в Николаевский, имени Полины Осипенко.

Как уточнили в Министерстве ЖКХ Хабаровского края, остается отправить всего два танкера с дизельным топливом. Один отправится из Владивостока в Охотск 24 сентября, другой тем же маршрутом — в начале октября. После чего задание по «Северному завозу» будет выполнено.