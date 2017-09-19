«МегаФону» сказали «спасибо» на фестивале добра

Премию «Спасибо, добрый человек» получил «МегаФон» в рамках прошедшего в субботу, 16 сентября, в дальневосточной столице благотворительного фестиваля «Добрый Хабаровск». Почетную награду, отмечающую заслуги компании в сфере благотворительности, депутат Законодательной думы Хабаровского края Елена Ларионова вручила директору Дальневосточного филиала «МегаФона» Андрею Левыкину.

Хабаровск присоединился к всероссийскому проекту «Добрый город» в феврале 2016 года. Основная цель «Доброго Хабаровска» — рассказывать о добрых делах, а также о людях и компаниях, которые их совершают. Тем самым, призывая остальных горожан следовать примеру неравнодушных лиц и организаций.

Благотворительность занимает важное место в работе «МегаФона». Компания развивает и помогает организовывать фестивали по бочча — спорту для людей с ограниченными физическими возможностями, проводит специальные киносеансы для слепых и слабовидящих, дарит адаптированные книги учебным заведениям для детей с нарушением зрения, участвует в проведении турниров по футболу для воспитанников детских домов «Будущее зависит от тебя».

«Доброта начинается с тебя. И особенно радостно, когда это понимают и крупные организации, когда они не забывают о тех, кому сегодня нелегко. «МегаФон» помогает онкобольным детям и детям с ограниченными возможностями здоровья. И это не разовые громкие акции, а постоянная работа. Мы верим, что «МегаФон» и дальше будет нести добро людям», — отметила Елена Ларионова, вручая награду.

«Совершая добрые дела, мы помогаем делать наш город, край, страну добрее и лучше, — прокомментировал директор Дальневосточного филиала «МегаФона» Андрей Левыкин. — Поэтому я надеюсь, что примеру всех, кто сегодня получил благодарности от фестиваля, последуют новые люди и организации. Тогда мы увидим, как меняется не только Хабаровск, но и весь мир вокруг нас».