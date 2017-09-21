Сезон работы городских фонтанов в Хабаровске завершится 30 сентября. С 1 октября специалисты начнут консервацию на зиму фонтанных сооружений на прудах, на железнодорожном вокзале, у кинотеатра «Дружба», в парке имени Гайдара и других. Службам благоустройства необходимо будет слить воду, очистить чаши, демонтировать трубы и электрооборудование, промыть и продуть форсунки. Оборудование перевезут в цех, где начнут готовить его к следующему сезону. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В этом году сезон фонтанов начался 29 апреля. До конца сентября режим их работы меняться не будет. Фонтаны на Привокзальной площади работают с 10 до 22 часов все дни, кроме четверга. Фонтан у кинотеатра «Дружба» по средам и пятницам работает с 15 до 22 часов, в выходные дни – с 11 до 23 часов. Режим работы фонтанов верхнего пруда на Уссурийском бульваре: среда, пятница, суббота и воскресенье с 20 до 21 часа и с 22 до 23 часов. Световое лазерное шоу включают по пятницам и субботам в 22:30. Светомузыкальный фонтанный комплекс нижнего пруда на Уссурийском бульваре работает по такому же графику: среда, пятница, суббота и воскресенье с 20 до 21 часа и 22 до 23 часов.