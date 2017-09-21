Команду «СКА-Нефтяник» наградили за победу в чемпионате России

В Хабаровске состоялась торжественная церемония награждения команды «СКА-Нефтяник» за победу в чемпионате России по хоккею с мячом среди команд Суперлиги сезона 2016-2017 гг. Большие и малые золотые медали игрокам и сотрудникам клуба вручил Губернатор края Вячеслав Шпорт. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В городском дворце культуры собрались представители исполнительной и законодательной власти, спортсмены, тренеры, воспитанники детско-юношеских центров развития хоккея с мячом, с шайбой и футбола, спортивные клубы «Амур» и «СКА-Хабаровск», ветераны спорта и физической культуры, болельщики. Подобная расширенная неформальная встреча игроков клуба с фанатами и общественностью прошла впервые.

«Такой победы мы ждали, можно сказать, всю жизнь. Ваша большая победа – гордость для всего Хабаровского края. Сегодня мы единственные на Дальнем Востоке представлены тремя командами, которые играют в сильнейших дивизионах — в футболе, хоккее с шайбой и хоккее с мячом, — отметил Губернатор края Вячеслав Шпорт. – Вы делаете большое дело – завоевываете титулы. Наша молодежь учится, равняясь на вас».

Глава региона добавил, что в копилке клуба сегодня не хватает Кубка мира и нацелил «армейцев» на дальнейшие достижения.

После торжественной встречи любой желающий мог получить автограф игроков клуба, сфотографироваться с ними и трофеями, завоеванными на Кубке России, Суперкубке России и в национальном чемпионате.

Напомним, в марте этого года хабаровские хоккеисты клуба «СКА-Нефтяник» стали чемпионами России. Кроме того, в этом сезоне игроки стали обладателями Кубка и Суперкубка России. Подобного успеха хабаровская команда не добивалась ни разу. Ранее в один сезон «армейцам» удавалось одержать победы только в двух турнирах из трех, проводимых под эгидой Федерации хоккея с мячом.

Следует отметить, что хабаровская команда по хоккею с мячом «СКА-Нефтяник» является одной из самых титулованных в стране. В арсенале клуба Кубок Советского Союза, а также призовые места 17 чемпионатов различного уровня и другие спортивные трофеи.