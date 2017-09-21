Учебные сборы поисковых отрядов пройдут в Хабаровске. Они состоятся в рамках городского слёта патриотических клубов и объединений, который пройдёт с 3 по 5 октября на базе Хабаровского государственного университета экономики и права. Учебные сборы проводит центр патриотического воспитания при поддержке управления по делам молодёжи и социальным вопросам администрации. Организаторы таким способом планируют вовлечь молодёжь краевого центра в поисково-добровольческую деятельность. Участниками сборов могут стать горожане от 12 до 30 лет, которые посещают поисковые кружки, клубы и объединения. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Они должны будут сформировать команды от 3 до 6 человек, придумать название и сделать презентацию своей деятельности. Участникам будет необходимо создать и защитить проект по двум темам: «Мероприятия по увековечению памяти защитников Отечества или приуроченные к памятным датам России, Хабаровского края, города Хабаровска» и «Мероприятия, способствующие развитию поискового движения в городе Хабаровске». Лучшие проекты будут реализованы при поддержке городского центра патриотического воспитания. Для участия в учебных сборах руководителям команд необходимо до 1 октября отправить заявку на электронный адрес: poisk-khv@mail.ru или в центр патриотического воспитания (ул. Тургенева, 65Б). Дополнительную информацию можно получить по телефонам: +79841760070, 47-53-06 (Кобзев Никита Сергеевич).