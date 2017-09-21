Хабаровским дорожникам удалось войти в график по большинству объектов

Губернатор Вячеслав Шпорт побывал на нескольких реконструируемых улицах в Хабаровске. Работы ведутся в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». Реализация этой программы находится на особом контроле главы региона.

Сегодня Губернатор оценил, как продолжается приведение в нормативное состояние улицы Краснореченская на участке от улицы Богачева до Индустриальной. Работы, которые оцениваются почти в 300 млн рублей, начались в июне этого года. Было заменено асфальтобетонное покрытие, установлены новые светофоры, обустроена ливневая канализация. Строителям остается уложить верхний слой асфальта и завершить обустройство тротуаров. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Масштабные работы развернулись по ул. Суворова в районе Южной промзоны. Дорожникам на участке в 1,6 км предстоит завершить укладку асфальтобетона, проложить ливневую канализацию. Аналогичные работы ведутся сейчас и на улице Донская от проспекта 60-летия Октября до площадки «Авангард». Кроме того, здесь продолжается монтаж опор наружного освещения. Также на этом участке завершено строительство моста через ручей.

Все объекты должны быть сданы к 20 октября. Глава региона отметил, что строителям в целом удалось наверстать отставание от графика, которое отмечалось в августе.

«Сегодня у всех – и администрации города, и подрядчиков — есть понимание, насколько важно завершить работы вовремя. Были привлечены дополнительные силы, и в целом работы сейчас идут в графике. Но сегодня уже нужно думать про следующий год. Если все объекты этого года будут сданы в срок, то сможем рассчитывать на продолжение этого проекта. Объем средств, запланированный на 2018 год на Хабаровскую агломерацию, очень серьезный – более 1,7 млрд рублей. Уже сейчас необходимо составить план работ и приступить к проектированию», — подчеркнул Вячеслав Шпорт.

Напомним, что федеральный приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги» реализуется по поручению Президента России Владимира Путина в 38 городских агломерациях, в том числе и в Хабаровской. В 2017 году планируется отремонтировать 58 км автотрасс на сумму в 1,4 млрд. рублей. Более 90% этих средств направляется на объекты в краевой столице. Также в рамках проекта продолжается реконструкция и ремонт ряда трасс в Хабаровском районе (направлено 64 млн. рублей) и региональных дорог (77 млн. рублей).