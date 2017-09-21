В Хабаровском крае растет покупательский спрос

В Правительстве Хабаровского края с главами городских округов и муниципальных районов обсудили динамику основных показателей в области розничной торговли.

В режиме видеоконференции совещание провел председатель комитета потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края Николай Крецу. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Отмечалось, что нормализация экономической ситуации в стране, низкая инфляция и развитие традиционных и новых видов торговли привели к развитию конкуренции и оживлению ситуации на потребительском рынке. В первую очередь, это выразилось в росте товарооборота.

Так, за восемь месяцев 2017-го населению края реализовано товаров на 194 млрд. рублей. Это на 2% больше, чем годом ранее. Меняются и предпочтения потребителей, которые стали больше покупать непродовольственных товаров. Здесь продажи увеличились на 4%.

«Мы видим, что если в прошлом году жители тратили деньги в первую очередь на покупку социально-значимых товаров, то в этом году ситуация иная. Растут продажи легковых автомобилей, компьютеров, аудио- и видеоаппаратуры, мобильных телефонов, лекарств, спортивного оборудования. Это связано с тем, что стоимость потребительских товаров стабилизировалась. В этом году рост цен был незначительным и самым низким за последние 10 лет», — отметил Николай Крецу.

Вместе с тем, по-прежнему основная статья расходов жителей приходится на продукты питания. Их с начала года продано на 113 млрд. рублей. Здесь тоже отмечен рост, но незначительный – 1%.

Отчасти это связано с активным развитием торговых сетей. По этому показателю регион занимает второе место на Дальнем Востоке после Камчатки. В первую очередь речь идет о крупных ритейлерах, которые за счет больших объемов предлагают хорошие скидки, а также социальных магазинов типа «Ветеран». За год их стало больше на 30%. Здесь предприниматели снижают цены за счет льготной аренды.

Положительная динамика отмечена и в области ярмарочной торговли. Сегодня в крае работают 90 ярмарок, где предоставлено более пяти тысяч торговых мест. Половину из них занимают сельхозпроизводители.

Участники совещания сошлись во мнении, что в регионе растет покупательский спрос и у жителей появилось больше возможностей тратить деньги не только на товары первой необходимости.

Напомним, что всего в Хабаровском крае работают 7599 предприятий розничной торговли. В основном это индивидуальные предприниматели и компании – 97%, 3% — рынки. На тысячу жителей приходится 775 квадратных метров торговых площадей, что выше регионального норматива.