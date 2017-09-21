Август побил рекорд по рождаемости в Хабаровском крае в этом году

Свыше 1500 малышей появились на свет в августе в Хабаровском крае. Это рекордная цифра по сравнению с показателями всех предыдущих месяцев 2017 года.

«В этом году мы наблюдаем положительную динамику по показателям рождаемости. Так, в феврале органами ЗАГС края было зарегистрировано 1155 новорождённых, в апреле – 1232, в июле – 1403, а в августе 1588 малышей, — рассказала председатель комитета по делам записи актов гражданского состояния и архивов Правительства края Ольга Завьялова. — При этом соотношение родившихся в регионе мальчиков и девочек остаётся неизменным на протяжении многих лет – 52 % новорожденных составляют мальчики и 48 % — девочки». Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Напомним, что на протяжении пяти лет в Хабаровском крае отмечается естественный прирост населения. Так, в 2016 году в регионе родилось 18167 малышей, что на 3,5 % выше уровня 2011 года (17556 зарегистрированных новорождённых).

В Хабаровском крае уделяется особое внимание мерам поддержки семей с детьми. В настоящее время в финальной стадии проработки находится новая государственная программа, одним из пунктов которой значатся меры жилищной поддержки при рождении первого и последующих детей.

Предполагается, что воспользоваться новыми механизмами семьи смогут с января 2018 года по 2020 год. В качестве дополнительной поддержки молодых семей предлагается установить социальную выплату. При рождении второго ребенка будет выплачиваться еще одна сумма. Помимо этого, на погашение ипотечного кредита можно будет направить средства федерального материнского капитала – 453 тысячи рублей. Таким образом, семья сможет почти полностью погасить остаток долга по кредиту, полученному для приобретения жилья. Молодые семьи, имеющие двух детей, а также многодетные, при рождении у них третьего или последующих детей, с 2018 года также смогут рассчитывать на получение государственной поддержки по погашению остатка основного долга по жилищному кредиту.

Программа позволит не только добиться положительных результатов в области демографии, но и одновременно будет решать жилищную проблему.