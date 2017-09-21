Творческий сезон открывает Дальневосточный академический симфонический оркестр

Дальневосточный академический симфонический оркестр открывает очередной творческий сезон. 28-29 сентября музыканты представят хабаровчанам и гостям города обновленный репертуар.

В этом году коллективом будет руководить главный дирижер Антон Шабуров. Молодой, но уже титулованный музыкант, ставший новым художественным руководителем оркестра, подготовил интересную программу. В ней прозвучат мелодии отечественных композиторов разных эпох. Хабаровчане услышат 5-ю симфонию П. И. Чайковского, драматичные сюжеты А. Г. Шнитке. Концерт № 1 для виолончели с оркестром исполнит лауреат международных конкурсов Борис Андрианов – один из ведущих российских виолончелистов-исполнителей своего поколения, чье творчество всегда тепло принимается слушателями города. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Особый интерес у ценителей классической музыки может вызвать премьерное исполнение на Дальнем Востоке композиции талантливого современного композитора В. Золотарева «Ферапонтов монастырь. Размышление у фресок Дионисия». Это религиозно-философское произведение, сочиненное для баяна, будет представлено хабаровчанам в оркестровом переложении Антона Шабурова.

Программа концертов посвящена празднованию 220-летия Святителя Иннокентия, митрополита Московского.