Около 80 миллионов долларов инвестиций планируют привлечь хабаровские власти в проекты индустриального парка «ХЗСК». Об этом сообщил журналистам начальник отдела анализа и планирования инвестиционной деятельности управления инвестиционного развития Руслан Горлов. Для создания промышленного кластера формируются земельные участки на площади в 250 гектаров. Это привлекательно для инвесторов, в том числе иностранных, считают в администрации краевой столицы. Индустриальный парк обладает мощной инфраструктурой – кроме больших земельных площадей, здесь в достаточных объемах есть газ и электроэнергия. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Например, сейчас завод строительных материалов занимает территорию в десять раз меньше. Пока в планах – три новых проекта, реализация которых планируется на вновь образованных площадках. В частности, подписано соглашение о намерениях с китайской государственной корпорацией на строительство мукомольного и комбикормового заводов. Проект намерены реализовать в кратчайшие сроки. Сырье будет закупаться в западных регионах страны, а часть продукции – уходить на экспорт.

Перспективное направление – углубленная переработка промышленной ненаркотической конопли. Она годится для производства целлюлозы, строительных материалов, теплоизоляции. Только номенклатура изделий содержит 50 тысяч видов продукции! Например, журналистам продемонстрировали строительный блок из конопляной прессованной соломы, а также отделочные панели и паркетную доску. Они негорючие и от воды не разбухают. Наладить производство из ненаркотической конопли – инициатива администрации города.

Сейчас составляется бизнес-план совместно с НИИ из ряда западных регионов. Возможное начало реализации проекта – 2018-й или 2019-й год. Еще один проект, от которого ждут хорошей экономической отдачи, — создание логистического центра. Планируется построить более 5 тысяч квадратных метров теплых и 2 тысячи кв. м холодных помещений для складов, а также овощехранилище. Хабаровск, как транспортный узел, остро нуждается в складских помещениях.

Пока эти проекты – будущее индустриального парка. Сегодня же здесь развернуто строительство в рамках модернизации производства завода строительной керамики. В июне 2018 года будет сдан в строй сушильный цех. Он необходим для производства качественного облицовочного кирпича, а также для наращивания объемов производства. В настоящее время на заводе производится более полутора миллионов кирпичей в месяц. В строительство нового цеха вложено 200 миллионов рублей, но он позволит изменить технологию и увеличить количество производимой продукции в два раза.

Уже сейчас в регионе чувствуется нехватка такого рода строительных материалов, ведь на Дальнем Востоке России никто не занимается производством облицовочного кирпича в таких объемах.