113 несанкционированных свалок ликвидировано в Хабаровском крае

В Хабаровском крае подвели итоги профилактической акции «Свалкам нет». Мероприятие, организованное в рамках Года экологии, прошло с 10 мая по 10 сентября 2017 года.

Как отметили в управлении регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края, благодаря обращениям, поступившим от жителей края, инспекторы по охране окружающей среды выявили 226 несанкционированных свалок. При участии органов местного самоуправления, общественников, а также силами самих нарушителей было расчищено 113 незаконных мест скопления мусора общей площадью 10 116 кв. метров. Среди них – 74 свалки в Хабаровске, 9 в Комсомольске-на-Амуре и 11 в Хабаровском районе. По итогам рейдов вынесено 80 постановлений об административном правонарушении на общую сумму более 1,7 млн. рублей. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Жители края могут самостоятельно отслеживать ситуацию незаконного размещения отходов в сети Интернет. Для этого организована Интерактивная карта свалок. «Выявленные места отходов отмечаются на карте красным значком, в процессе ликвидации свалки цвет меняется на оранжевый, после того, как она полностью ликвидируется – на зеленый. Пилотный режим охватывает Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре и Хабаровский муниципальный район. Уже сегодня можно сказать, что ситуация меняется в лучшую сторону», – рассказала консультант управления Екатерина Кузнецова.

Работа в данном направлении продолжается. Информацию о несанкционированных свалках можно сообщить по телефону «горячей линии» 40-23-52 (в рабочие дни с 09:00до 13:00 и с 14:00 до 18:00).

Напомним, что в соответствии с указом Президента РФ 2017 год был объявлен в России Годом экологии и особо охраняемых природных территорий. В Хабаровском крае разработан ряд мероприятий, направленных на защиту окружающей среды, экологическое образование и просвещение населения.