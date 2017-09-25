Фестиваль «Живая история» прошел в музее истории Хабаровска. Гости мероприятия смогли понаблюдать за рыцарским турниром, насладиться зрелищем средневекового бала, послушать музыку на инструментах, звучавших более 500 лет назад, ознакомиться с оружием и костюмами 1940-х годов – одним словом, прикоснуться к давно минувшим эпохам.

В ходе церемонии открытия фестиваля гостей приветствовала начальник управления культуры администрации Хабаровска Марина Стоякина. «Сегодня благодаря активной позиции сотрудников музея, их пытливости у хабаровчан появилась такая возможность – прикоснуться к живой истории. Это не просто экспозиция – здесь все можно потрогать, изучить, что-то создать самому. Самое интересное, что представители клубов исторической реконструкции приготовили постановочные номера – это позволит окунуться в атмосферу различных эпох», — сказала она.

В фестивале приняли участие клубы исторической реконструкции «Рось», которые устроили рыцарский турнир и организовали выставку доспехов и рыцарской амуниции, «Лангедок» и «Реверанс» отвечали за бал и танцы, «Путь звука» и «Скагенварт» радовали гостей старинными мелодиями и песнями, а члены «КВИР» выступили аниматорами в подлинных костюмах времен Великой Отечественной войны. «Вообще клубы исторической реконструкции часто выступают на культурных мероприятиях в нашем городе, но обычно они – часть программы. В нашем мероприятии все наоборот. Вся программа посвящена деятельности клубов исторической реконструкции. Все они – увлеченные люди, которые знают все о своем хобби.

Они тратят на него много душевных и физических сил. Поэтому гостям фестиваля интересно пообщаться с ними, узнать много нового, а может, и влиться в их коллектив», — рассказала заведующая культурно-просветительским отделом МАУК «Музей истории Хабаровска» Майя Реджепова. В ходе фестиваля гости смогли научиться азам гончарного дела и создать предмет домашней посуды, попробовать себя в средневековых танцах или пройти курсы полевой жизни. У входа в музей работал игровой аттракцион «монетный двор», где все желающие пробовали чеканить монеты с символикой Хабаровска.