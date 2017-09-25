Международный гастрономический форум открылся в Хабаровском крае

В Хабаровском крае начал работу Международный гастрономический форум, который объединил рестораторов и работников сферы общественного питания. Для них приготовлена профессиональная учебная программа при участии ведущих отраслевых экспертов России. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.
Мероприятия форума продлятся три дня. Для гостей организуют практические и теоретические занятия. Ведущие российские рестораторы расскажут о принципах ведения бизнеса, в том числе в условиях импортозамещения, поделятся опытом в оформлении интерьеров.
Среди главных спикеров: президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров, шеф-повар московского ресторана «Северяне» Георгий Троян, кондитер из Владивостока Александр Донсков, а также известный в стране ресторатор, президент Ассоциации кулинаров Свердловской области и главный судья Аркадий Пономарев.
По его словам, мероприятия такого формата помогают продвигать региональные кулинарные бренды, а также являются хорошей площадкой для обмена опытом.
«Ресторанный бизнес имеет свою специфику: всегда приходится подстраиваться под потребителя, изучать спрос. В непростых экономических условиях в борьбе за клиента рестораторам я рекомендую проявлять гибкость, снижать цены, а также продвигать местный кулинарный продукт. Вот, например, у нас на Урале был приготовлен самый большой в России салат оливье. В Хабаровске, я знаю, сварили рекордную уху», — сказал Аркадий Пономарев.
Площадку Международного гастрономического форума поделили на 5 кварталов. Одно из центральных мест отведено участникам краевого проекта «Наш выбор 27». Гости форума смогут попробовать местную продукцию.
Для участников также организуют «Шеф-линию». Это территория кухни, на которой будут проходить мастер-классы от российских и зарубежных специалистов. Гости примут участие в дискуссиях о современных трендах ресторанного бизнеса. На «круглых столах» обсудят вопросы, связанные с продвижением ресторанов на Дальнем Востоке, внедрением онлайн касс, специфику управления персоналом. Кроме того, в рамках международного гастрофорума пройдет региональный отборочный чемпионат России, на котором определят лучшего бариста.
Эта запись была опубликована 25.09.2017в 19:49. В рубриках: Общество.
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