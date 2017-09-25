Новые спортивно-оздоровительные центры создадут инвесторы на Дальнем Востоке

Резидентами Cвободного порта Владивосток и территорий опережающего развития на прошедшей неделе, с 15 по 21 сентября 2017 года, стали 4 компании. Соответствующие соглашения подписаны инвесторами с Корпорацией развития Дальнего Востока.

Общий объем частных капиталовложений в инвестиционные проекты составит более 500 млн рублей. Реализация проектов позволит создать более 130 новых рабочих мест в макрорегионе.

Свободный порт Владивосток пополнился тремя проектами, которые инвесторы планируют реализовать в Приморском крае.

Компания «Аква Лайф» построит Центр спортивных и водных развлечений во Владивостоке. Проект станет универсальным комплексом, предлагающим купание в бассейнах, прыжки в воду с трамплинов, катание на водных горках, ванны с гидромассажем и другие виды активного отдыха. Инвестор намерен построить круглогодичный крытый Центр до 2021 года. Объем частных инвестиций составит 172 млн рублей. Открытие центра позволит создать 48 новых рабочих мест во Владивостоке.

Проект по созданию общественно-спортивного центра «World Class LITE» реализует компания «Спорт Девелопмент» во Владивостоке.

Как отмечает генеральный директор компании «Спорт Девелопмент» Станислав Сафронов: «Новый центр будет работать под брендом «World Class». Основное отличие «World Class LITE» заключается в направленности на групповые тренировки. Запуск нового центра планируется к 2020 году».

В рамках инвестиционного проекта компании «Реабилитолог» будет создан многопрофильный центр по медицинской реабилитации во Владивостоке. По словам генерального директора компании – резидента Виктора Радькова: «Статус резидента СПВ дает нашей компании возможность приступить к формированию постоянного высококвалифицированного кадрового врачебного состава и на длительный срок в качестве медицинских и научных консультантов привлекать иностранных специалистов».

На территории опережающего развития (ТОР) «Камчатка» инвестор – компания «Практик-1» планирует реализовать проект по осуществлению деятельности в сфере обслуживания зданий и территорий в Петропавловске – Камчатском.

С момента реализации федерального закона о территориях опережающего развития и Cвободном порте Владивосток Корпорация развития Дальнего Востока подписала 490 соглашений с резидентами на реализацию инвестиционных проектов с общим объемом инвестиций более 1,5 трлн рублей и перспективой создать более 66 тысяч рабочих мест.