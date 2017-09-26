Сегодня будут закончены работы на улице Краснореченской на отрезке от переулка Урицкого до Узловой. Рабочие укладывают последние тонны асфальта в верхний слой дорожной одежды этой магистрали. Как сообщил исполняющий обязанности начальника управления дорог и внешнего благоустройства Виталий Колтанюк, улица Краснореченская фактически готова. Дорожным рабочим осталось доделать последние 250 метров до улицы Узловой. Заканчиваются работы и на улице Промывочной. Здесь необходимо отсыпать участок дороги до улицы Машинистов. Параллельно идет асфальтирование трассы. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Аналогично организованы работы и на улице Суворова. Здесь к концу недели будут закончены работы в месте её примыкания к проспекту 60-летия Октября. И так же на только что подготовленную подушку рабочие укладывают асфальтовое покрытие. Завершаются работы и на улице Донской, которая ведет к ТОР «Авангард», она уже одевается во второй слой асфальта. «Самое главное для нас сейчас – это хорошая погода. Сегодня подрядчики «ловят» каждый погожий день для того, чтобы завершить работы. Они ведутся допоздна, и в будни, и в выходные дни», — отметил Виталий Колтанюк.

Он сообщил также, что работы ведутся на улице Руднева, Комсомольской, Льва Толстого, Яшина. На очереди – Батуевская ветка. Из 33 объектов, на которые дорожники должны были зайти в этом году, 27 уже закончены. Мэр города Александр Соколов поручил дорожникам ускорить работы по отсыпке тех дорог, где это необходимо. «Организуйте работы так, чтобы их вели и в ночное время. Ставьте фонари, если не хватает техники, арендуйте её. Для Хабаровска важно завершить все дорожные работы в установленные сроки», — распорядился Александр Соколов.

Все работы в рамках федерального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также строительство дорог к ТОРам должны быть завершены до конца октября. Напомним, федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» направлен на приведение в 25 городских агломерациях России с населением свыше 500 тысяч человек в каждой в нормативное состояние не менее 50% протяженности дорожной сети, а в 2025 году – 85% с учетом соблюдения технического регламента Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». К 2018 году планируется снизить число мест концентрации ДТП в городах-участниках проекта в 2 раза, а в 2025 году – на 85% (относительно уровня 2016 года).