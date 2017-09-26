Продавцы контрафактного алкоголя могут лишиться договоров аренды земли под торговые объекты

В Правительстве Хабаровского края состоялось заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Ее участники обсудили работу по борьбе с нелегальным производством, оборотом и распространением пищевой и алкогольной продукции на территории региона.

Заседание провел Первый заместитель Председателя Правительства края по экономическим вопросам Василий Шихалев.

Отмечалось, что с начала года благодаря совместным рейдам представителей силовых и контролирующих структур, органов власти, было возбуждено более 1300 административных дел о правонарушениях. С реализации снято почти 52 тонны продукции. Так, в регионе выявлены факты продажи санкционных фруктов. Это яблоки, виноград и персики из стран Евросоюза.

Ведется активная работа и на алкогольном рынке. По информации регионального управления МВД, за восемь месяцев из незаконного оборота полицией изъято более 19 тысяч литров алкогольной и спиртосодержащей продукции на сумму около 2 млн. рублей.

Сотрудники полиции ежемесячно проверяют торговые точки – требуют у продавцов лицензии на продажу алкоголя, также следят за тем, чтобы спиртное не продавали подросткам. При этом на территории Хабаровского края и других регионов Дальнего Востока не выявлены факты нелегального производства. Это говорит о том, что контрафакт ввозится в регион из других субъектов России.

Участники совещания сошлись во мнении, что сократить контрафактный рынок алкоголя, вывести неучтенную продукцию в легальный сектор помогла система ЕГАИС.

Завершен третий этап её внедрения в розничной торговле.

Эту работу курирует комитет потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности края. Теперь и в сельских поселениях владельцы магазинов обязаны регистрировать спиртное в электронной системе. Кроме того, за первые восемь месяцев этого года легализация продаж через новую систему принесла в бюджет края дополнительно 243 млн. рублей доходов от уплаты акцизов на крепкий алкоголь.

Вместе с тем, было предложено ужесточить ответственность для нерадивых продавцов.

«Одно из важных нововведений, которое включено в итоговый протокол – изменение условий договоров аренды земельных участков, находящихся в краевой и муниципальной собственности. В основном они используются для установки киосков. Соглашение может быть расторгнуто в случае торговли контрафактным алкоголем. Такой опыт успешно себя зарекомендовал в Иркутской области», — отмечает Николай Крецу.

В ходе заседания также речь шла и о противодействии нелегальному обороту рыбной продукции. Члены комиссии озвучили ряд предложений для проработки на федеральном уровне. Речь, в частности, шла о расширении перечня видов рыб, за незаконный вылов и оборот которых установлена уголовная ответственность.