Траты автомобилистов из ДФО выросли в 1,4 раза

Интернет, 26 сентября 2017 года. Яндекс.Деньги выяснили, сколько дальневосточники тратят в среднем за год на содержание автомобиля. Для этого сервис изучил платежи автомобилистов на станциях техобслуживания, мойках, АЗС, в магазинах запчастей, а также данные о погашении штрафов ГИБДД. В офлайне люди оплачивали товары и услуги с карт Яндекс.Денег, в онлайне — через Яндекс.Кассу. Штрафы ГИБДД они платили через Яндекс.Штрафы — из электронных кошельков, с банковских карт и с помощью технологии Apple Pay.

Выяснилось, что за последние 12 месяцев расходы автолюбителей из Дальневосточного региона в целом выросли в 1,4 раза. За год каждый из них в среднем тратит 45 200 рублей. Годом ранее эта цифра была заметно меньше — 31 460 рублей. Для сравнения, в целом по стране за год россияне в среднем расходуют на содержание авто 51 566 рублей.

Если смотреть по категориям, за 12 месяцев сильнее всего увеличились траты дальневосточников на автозапчасти — в 3 раза.

Выросли и средние чеки водителей из ДФО. Так, за год средний платёж за запчасти и аксессуары для авто вырос с 2170 до 4370 рублей, за ремонт — с 3370 до 4460 рублей, за мойку — с 360 до 760 рублей. Автолюбители стали больше платить и по штрафам ГИБДД — здесь средний платёж увеличился с 490 до 540 рублей.

А вот на бензине и техобслуживании дальневосточники, похоже, предпочитают экономить. В первом случае средний чек за год уменьшился с 650 до 440 рублей, во втором — с 1000 до 840 рублей.

В исследовании учитывались платежи с 15 сентября 2016 по 15 сентября 2017 года и за такой же период годом ранее. Яндекс.Касса — универсальное платёжное решение Яндекс.Денег для онлайн-площадок. Она позволяет настроить приём оплаты самыми популярными способами — от банковских карт до QR-кодов. По данным исследований MARC и Тэглайна, Касса — самое популярное в России платёжное решение. Сегодня к ней подключено больше 75 тысяч сайтов по всему миру. Яндекс.Деньги предлагают также собственные банковские карты Mastercard. К весне 2017 года сервис выпустил около 600 тысяч пластиковых и 11 миллионов виртуальных карт. Всего в Яндекс.Деньгах зарегистрировано около 34 миллионов пользователей.