Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки на Дальний Восток

Президент России Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам рабочей поездки в Дальневосточный федеральный округ, состоявшейся 5–8 сентября 2017 года. Документ опубликован (http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/55718) на сайте Кремля.

Большой блок поручений главы государства касается обеспечения максимально благоприятных условий ведения бизнеса на Дальнем Востоке.

Так, Правительство до конца года внесет в законодательство изменения с целью гарантировать стабильность правовых и налоговых условий осуществления деятельности для резидентов ТОР и Свободного порта Владивосток в течение 10 лет со дня получения ими соответствующего статуса.

Также резидентам, получившим этот статус и открывшим новые производства, будут предоставлены пониженные тарифы страховых взносов на обязательное пенсионное, социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское страхование. Будет установлен минимальный объем инвестиций, осуществляемых такими резидентами.

Будет проработан вопрос о дальнейшем упрощении порядка предоставления российского гражданства иностранным инвесторам, вложивших в проекты на Дальнем Востоке десять или более миллионов долларов. Эта работа должна быть завершена до конца года.

Также Президент дал ряд поручений по развитию социальной среды. В частности, необходимо разработать план мероприятий по реализации Концепции демографической политики Дальнего Востока на период до 2025 года, принять меры по обеспечению к 2025 году роста показателей социального развития дальневосточных регионов, пересмотреть программы повышения мобильности трудовых ресурсов в регионах ДФО.

Также Президент России поручил принять ряд мер по созданию стимулов для роста деловой активности предпринимателей на территории дальневосточного региона. Дополнительные меры поддержки поручено разработать Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельное поручение главы государства касается предоставления гражданам лесных участков, расположенных вблизи мест их проживания, для заготовки древесины для собственных нужд. Поручено упростить процедуру заключения соответствующих договоров купли-продажи лесных насаждений.

Напомним, Владимир Путин посетил Дальний Восток с рабочим визитом в начале сентября. Глава государства провел заседание Президиума Госсовета по вопросам комплексного развития регионов Дальнего Востока, принял участие в пленарном заседании ВЭФ, посетил корвет «Совершенный», построенный в Комсомольске-на-Амуре.