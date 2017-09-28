В крае сократилась задолженность по контрактам в сфере госзакупок

В Хабаровске состоялось расширенное заседание краевого Правительства. На совещании, под председательством вице-губернатора Сергея Щетнёва, был рассмотрен вопрос о контрактной системе в сфере государственных закупок.

Как было на совещании, в первом полугодии 2017 года совершено 7816 закупок, при этом сумма контрактов составила 7 674,15 млн руб., что на 10,6% меньше уровня аналогичного периода 2016 года. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

По словам председателя комитета государственного заказа Правительства края Андрея Лучина, преобладающим конкурентным способом определения поставщика является открытый аукцион в электронной форме. Количество проведенных процедур со­ставило 65%. Доля закупок субъектов малого предпринимательства (СМП), социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО) — 36%.

Кроме того, комитет ведет постоянную работу, направленную на пресечение антиконкурентных действий, в том числе, выявление случаев, когда в закупке прописываются условия подходящие только одному поставщику.

«В целях защиты предпринимателей, установлен предельный 30-дневный срок оплаты по контракту. Для субъектов малого предпринимательства — 15 дней. Установлена ответственность за нарушение сроков вплоть до дисквалификации поставщика. Ведется мониторинг исполнение задолженности по контрактам, рассылаются информационные письма муниципалитетам. Подобная работа дает положительный результат, так, за четыре месяца задолженность по контрактам сократилась на 95% — краевым заказчикам и на 50% — муниципальным. Комитет продолжит работу в данном направлении», — заключил Андрей Лучин.

Отметим, в целях развития региональной инфраструктуры государственного заказа в крае реализован проект «Витрина закупок» (zakupki.khabkrai.ru), направленный на повышение открытости и прозрачности аукционов. Информационный портал, который охватывает закупки как по ФЗ № 44-ФЗ, так и по № 223-ФЗ, был отмечен Минвостокразвития РФ, как лучшая практика в ДФО и рекомендован к внедрению другим регионам округа.