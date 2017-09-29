Работу муниципалитета с предприятиями малого и среднего бизнеса обсудили в администрации Хабаровска. В мэрии прошло заседание городского совета по предпринимательству. С докладом перед членами совета выступила директор ассоциации «Краевое агентство содействия предпринимательству» Анна Кочемасова. Она рассказала о работе программы «Начинающий предприниматель», которая реализуется ассоциацией при поддержке администрации. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

В 2015 году эта программа была признана лучшей муниципальной практикой и заняла второе место в Совете Федераций РФ. Программа состоит из двухнедельного обучающего курса для горожан, которые хотят открыть бизнес. Причём обучение бесплатное. «То, что мы делаем в Хабаровске, больше никто нигде не делает. Единственной программой, которая позволяет гражданам пользоваться всеми нашими услугами, является программа, которую мы реализуем вместе с городом. Курс позволяет получить людям консультации юриста, бухгалтера, экономиста. Дальше они пишут бизнес-план, защищают его и регистрируются, также они получают бесплатный доступ к экспертизе.

После того как люди уходят с курса, они не исчезают из поля нашего внимания, мы отслеживаем их дальнейшую деятельность», — рассказала Анна Кочемасова. Программа полностью финансируется администрацией города. В этом году на неё было выделено 2 миллиона рублей. Бесплатно обучиться основам ведения бизнеса смогут 160 человек. Как было озвучено на заседании, больше половины слушателей курсов – это женщины. 30 % тех, кто обучается по программе – молодёжь. В основном люди хотят заняться предпринимательством в сфере услуг и общепита. Как отметил начальник управления экономического развития мэрии Александр Анисимов, муниципалитет продолжит поддерживать развитие малого и среднего предпринимательства.