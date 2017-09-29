Мобильные прививочные кабинеты открылись в Хабаровске

В Хабаровском крае продолжается прививочная кампания. Планируется, что до 1 ноября вакцину от гриппа получат более 617 тыс. человек, в том числе более 144 тыс. детей. Особое внимание будет уделено вакцинации граждан, входящих в группы риска: это работники медицины, образования, торговли, коммунального хозяйства, студенты.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, по состоянию на 29 сентября 2017 года привито 304 494 чел, что составляет 49,3% от плана, в том числе, 60 055 детей (41,62%). Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Хабаровчане могут пройти иммунизацию в мобильных прививочных кабинетах. Передвижной пункт вакцинации будет работать на этих выходных – 30 сентября и 1 октября — на территории ТЦ «Экодом» по адресу ул. Ленинградская, 28. В региональном Минздраве отметили, что практика организации мобильных центров вакцинации зарекомендовала себя в 2016 году, в выходные дни прививки получали не менее 1500 человек.

Также бесплатно пройти иммунизацию можно в поликлиниках по месту жительства, в медицинских кабинетах в общеобразовательных учреждениях и на предприятиях.