Инвестор построит жилье из железобетонных изделий собственного производства на Дальнем Востоке

Компания «Домостроительный комбинат Приморье» (входит в группу DNS) в статусе резидента ТОР «Надеждинская» ведет работу по реализации инвестиционного проекта, в результате которого будет создан завод по производству железобетонных изделий в Приморском крае.

Продукция нового завода будет применена в строительстве жилых и нежилых объектов недвижимости в регионе. Строительство завода и монтаж оборудования планируют завершить во втором квартале 2018 года, а первый жилой комплекс возвести во Владивостоке в районе завода Варяг.

Сегодня уже завершены работы по проектированию завода, заключены несколько контрактов с зарубежным партнерами на поставку оборудования для бетоносмесительного узла, производства пустотных плит перекрытий и на поставку подъемных кранов для цехов и склада готовой продукции.

Статус резидента ТОР «Надеждинская» компания получила в декабре 2016 года. По словам директора компании «Домостроительный комбинат Приморье» Александра Голутвина, резидентство помогает развивать бизнес на Дальнем Востоке, дает приоритетный доступ к инженерной и транспортной инфраструктуре, а также налоговые льготы и преференции. Более того, закон о ТОРах позволяет создавать более рентабельные проекты.

«Приморский край — регион с отличными возможностями для развития многих видов бизнеса. У Приморья огромный потенциал, как и у всего Дальнего Востока. Компания DNS начала свой бизнес именно здесь — во Владивостоке — и развила его на всю страну. Подразделение «DNS Девелопмент» создали для развития Приморского края в сфере недвижимости, не только коммерческой, но и жилой», — говорит Александр Голутвин.

ТОР «Надеждинская» — это многопрофильная производственно-логистическая площадка, удобно расположенная в 32 км от Владивостока, в Надеждинском районе Приморского края ДФО. Это первая в Приморье территория опережающего развития, созданная Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года.

В настоящее время в ТОР «Надеждинская» реализуют инвестиционные проекты 32 резидента с общей суммой капиталовложений более 23 миллиардов рублей. Компании работают в таких направлениях, как строительство завода по производству заготовок пластиковой тары, производство пенобетона, изготовление закалённого и нелинейного стекла, строительство производственно-логистического комплекса для производства светотехники, строительство завода пищевой промышленности, создание межрегионального оптово-распределительного центра и транспортно-логистических комплексов и другие производства.