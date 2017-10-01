Пожарные расчеты ликвидировали возгорание в жилом бараке в Хабаровске

1 октября в 12.17 (хбр) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю поступила информация о возгорании в двухэтажном 16-ти квартирном жилом доме барачного типа по улице Истомина. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю.
Оперативно прибывшие расчеты обнаружили возгорание в квартире на втором этаже, пламя перекинулось на чердак. Незамедлительно огнеборцами была организована работа по тушению пожара, из квартир вынесено 4 газовых баллона. Все жители барака покинули дом самостоятельно. Данных о погибших и пострадавших нет.
Благодаря профессионализму огнеборцев в 12.39 (хбр) пожар был локализован на площади 70 кв. метров. Через 5 минут было ликвидировано открытое горение, пожар полностью потушен в 14.00 (хбр). В результате от огня пострадала квартира и чердачное помещение, вода при тушении пожара также проникла в квартиру нижнего этажа. По предварительной оценке, квартиры в расселении не нуждаются. Общественный порядок на месте обеспечивали сотрудники полиции.
В настоящее время причины возгорания и виновный устанавливаются. На месте происшествия работают сотрудники Государственного пожарного надзора МЧС России.
Всего для ликвидации пожара был задействован 31 человек и 12 единиц техники.
Эта запись была опубликована 01.10.2017в 16:56. В рубриках: Происшествия.
- В Хабаровске в жилом доме на улице Бондаря работает комиссия по обследванию повреждений здания
- Пожарные расчеты отстояли от огня популярный бар в Хабаровске
- Спасатели из Хабаровского края усиливают группировку МЧС России в Приморском крае
- Вячеслав Шпорт поручил оперативно ликвидировать последствия ливневых дождей
- Расчеты пожарной охраны более 5 часов тушили пожар в магазине сантехники