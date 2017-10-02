В Хабаровске отметили Международный день пожилых людей. Торжество состоялось в КСК «Арсеналец». Праздник собрал более 400 гостей – ветеранов, пенсионеров, активных горожан старшего поколения. Всего в городе проживает около 160 тысяч человек этой категории. За развитие и процветание Хабаровска, заботу о молодежи, активное участие в жизни дальневосточной столицы 15 горожан старшего поколения получили благодарственные письма мэра города и подарки. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Их вручил вице-мэр краевого центра Сергей Кравчук. После церемонии награждения он поздравил всех собравшихся, назвав их помощниками. «Дорогие наши ветераны, помощники, вы все уже вышли на пенсию, но продолжаете активно участвовать в политической, социальной, культурной и спортивной жизни города.

Вы помогаете воспитывать нашу молодежь, вы помогаете Хабаровску своей энергией, своей мудростью и опытом. Ваша большая заслуга – это присвоение Хабаровску звания «Город воинской славы». Вы всегда молоды душой, полны оптимизма и уверенности в завтрашнем дне. С праздником!», — сказал Сергей Кравчук. После церемонии награждения состоялся концерт творческих коллективов города. По его завершении всем гостям праздника вручили сладкие гостинцы. Поддержка старшего поколения – одна из важных задач в работе городских властей.

С 2014 года в Хабаровске продолжает действовать муниципальная программа «Забота». В ней предусмотрено 10 мер социальной поддержки для граждан старшего поколения. Ежегодно порядка 20 тысяч пенсионеров и ветеранов города получают помощь по этой программе.