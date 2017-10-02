Жители Хабаровского края приняли участие в субботнике

В Хабаровском крае 30 сентября состоялся общекраевой субботник. Планировалось, что на уборку территорий выйдет порядка 98 тыс. человек, однако, несмотря на холодную ветреную погоду, явка превысила 111 тыс., из них 26 тыс. – хабаровчане и 31 тыс. – жители города Юности.

По данным министерства ЖКХ края, убрано 256 неорганизованных свалок и 613 бесхозных территорий. Наведен порядок в 11096 дворах, а также отремонтировано и благоустроено 103 мемориала. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

В ходе общекраевого субботника министр ЖКХ края Дарий Тюрин побывал во дворе дома №36 по ул. Льва Толстого, который недавно привели в порядок в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Здесь заасфальтировали территорию, установили бордюры, а также наладили водоотведение. Всего на ремонт двора было выделено 1 млн 770 тыс. рублей. Министр отметил слаженность действий жителей многоквартирного дома и управляющей компании, благодаря которым одновременно с ходом работ по благоустройству двора был организован ремонт подъезда.

Напомним, в Хабаровском крае в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» благоустроено 83 дворов и 10 общественных пространств. Работы планируется завершить до 1 ноября. В Хабаровске, помимо дворов, планируется реконструировать парк «Динамо», в Комсомольске-на-Амуре — площадь «Юности», два городских сквера и несколько аллей.