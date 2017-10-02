Детскую поликлинику открыли в краевой столице

Новое отделение КГБУЗ «Детской городской клинической больницы №9» открыли в индустриальном районе Хабаровска. К отделению, рассчитанному на 120 посещений в смену, «привяжут» десять участков — это более 8000 маленьких горожан. Работа в поликлинике организована по московским стандартам: потоки больных и здоровых детей разделены, регистратура упразднена, записаться к врачу можно по телефону и через Интернет. Организованы кабинеты приема участковых педиатров, неотложной и доврачебной помощи, здорового ребенка и др. Для детей в новом отделении работает игровая с телевизором, есть комната матери и ребенка. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

«Поликлиника очень удобно расположена, она комфортна для людей — такими должны быть все наши медицинские учреждения и мы стремимся к этому. Наша задача — восстановить первичное звено. Поликлиники, амбулатории — это начало здоровья. Сегодня Правительство края уделяет этому вопросу повышенное внимание», — заявил заместитель Председателя Правительства края по вопросам социального развития Владимир Чаюк.

Напомним, месяц назад завершился народный мониторинг оценки качества поликлиник. Основными проблемами медучреждений края стали дефицит кадров, транспортная доступность и техническая оснащенность. Сложнее всего приходится жителям отдаленных поселений — добираться до медицинских учреждений им приходится с несколькими пересадками.