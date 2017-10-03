Гости «Праздника урожая» смогут подать заявку на получение «дальневосточного гектара»

В Хабаровске продолжается подготовка к «Празднику урожая». Мероприятие, которое пройдет на краевой набережной 7 октября, объединит ведущих сельхозтоваропроизводителей Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области.

Гостей ждет насыщенная программа. Будут работать развлекательные и детские зоны, фотовыставка и фуд-корт в русском стиле, организуют выступления народных коллективов. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-службе Администрации города Хабаровска.

Любой желающий сможет попробовать и приобрести фермерские продукты, а также получить в подарок семена для урожая на будущий год.

Как сообщили в министерстве сельскохозяйственного производства и развития сельских территорий края, предусмотрена и организация деловой зоны. Жители и гости «Праздника урожая» смогут познакомиться с достижениями агропромышленного комплекса региона, а также узнать о мерах государственной поддержки начинающих и действующих фермеров.

Консультации проведут специалисты профильного министерства, АНО «Краевое агентство содействия предпринимательству», микрокредитной организации «Фонд поддержки малого предпринимательства Хабаровского края». На месте также можно будет подать заявку на получение «дальневосточного гектара».

«Праздник урожая» начнет свою работу в 9:00. Торжественное открытие запланировано на 11:00. Событие закончится красочным файер-шоу в 18:00.

Планируется, что одним из почетных гостей мероприятия станет Губернатор края Вячеслав Шпорт.