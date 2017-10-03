Дальневосточный ответ Алиэкспрессу будет представлен в ноябре

Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке (АРЧК ДВ) проводит консультации компаний, направивших предложения по разработке торговой площадки «Marketplace дальневосточного гектара». По итогам обсуждений с игроками отрасли, в рамках Всероссийской конференции «Кооперация на дальневосточном гектаре», которая состоится в Хабаровске 8-9 ноября, будет представлен финализированный в соответствии с требованиями отрасли проект портала и сроки его запуска.

«Единая торговая площадка «Marketplace дальневосточного гектара» — фундамент цифровой экономики Дальнего Востока. Разрабатываемая нами архитектура свяжет получателей «дальневосточных гектаров» в единую торговую сеть, где они смогут не только приобрести необходимые товары и услуги для освоения земельных участков, но и получить дополнительную выгоду от реализации собственной продукции за счет возможности объединения в крупные партии с использованием инструментов кооперации», — рассказал Денис Кузин, заместитель генерального директора АРЧК ДВ.

В частности, этот опыт реализован в Китае, где площадка ULE связала сотни тысяч производителей со всей страны и стала достойным конкурентом Aliexpress. Сегодня на ней представлены более 3 миллионов наименований товаров высокого качества от молока до обуви. Подключение к платформе принесло бизнесу прирост выручки в среднем 25% за первый год работы. Кроме того, эта технология позволила вывести из тени существенные объемы экономики – сумма транзакций в первый год работы платформы составила 232 млн долларов (источник McKinsey &Company).

Как неоднократно подчеркивал Министр Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Галушка, «Дальний Восток стал территорией применения беспрецедентных решений и внедрения уникальных механизмов». Уже более года действует беспрецедентный закон о «дальневосточном гектаре», позволяющий гражданам России быстро, бесплатно, через интернет получить участок земли на Дальнем Востоке. С 1 июня 2016 года россияне подали более 102 тысяч заявок на «дальневосточный гектар». В пользование переданы около 30 тысяч земельных участков.