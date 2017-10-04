Лучшие архитектурные проекты Хабаровского края представят на фестивале «Зодчество»

Юбилейный XXV Международный Фестиваль «Зодчество 2017» пройдет с 5 по 7 октября 2017 года в Москве. Это уникальная площадка для обмена опытом в области архитектурной и градостроительной деятельности. Участие в мероприятии примут ведущие архитекторы и руководители строительной отрасли большинства регионов страны, представители власти и деловых кругов, международные эксперты. В рамках фестиваля пройдет традиционный смотр-конкурс «Регионы России», участие в котором примет и Хабаровский край. Об этом NewsKhab.ru сообщили в пресс-центре Правительства края.

Как сообщили в управлении архитектуры и проектных работ министерства строительства края, главное место в региональной экспозиции займут проектные решения в рамках строительства ТОСЭР в Комсомольске-на-Амуре. Также на стендах будут представлены концепции развития территорий Ленинского, Центрального округов и набережной города Юности, идеи преображения объектов и парковой зоны стадиона им. В.И. Ленина в Хабаровске, реконструкции городского парка «Динамо».

Отметим, Хабаровский край принимает участие в фестивале «Зодчество» с 1999 года. За эти годы регион неоднократно становился победителем в различных номинациях. Начиная с 2003 года, краевые экспозиции отмечались различными наградами, в том числе дипломами I и II степени министерства регионального развития РФ, Серебряным и Золотым дипломами фестиваля, а также высшими наградами Союза архитекторов России.